Nuovo singolo per il chitarrista lucchese Max Marinaio

È uscito il nuovo singolo Un altro anno di età dell’oro progetto musicale creato dall’autore e chitarrista lucchese Max Marinaio, prodotto dal Nautilus Studio.

Max Marinaio è un autore prevalentemente noto in ambito blues e jazz in lingua inglese. Età dell’oro è invece un progetto di pop-rock italiano originale e ricco di influenze, fondato su canzoni dal carattere artistico. Età dell’oro, allude con un filo di ironia alla fine della giovinezza, a quella fase della vita in cui i sogni rimangono intatti ma la realtà ci incalza, inizia a morderci ed a metterci alla prova.

Un progetto indipendente aperto alle collaborazioni ed anche per questo motivo interessante e diverso da qualsiasi altro”.