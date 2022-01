Sono aperte le iscrizioni ai laboratori promossi dall’associazione Nati per scrivere in occasione del festival Lucca Città di Carta, che si terrà al Real Collegio dal 23 al 25 aprile. Per l’occasione, l’associazione propone tre laboratori dedicati a tutti coloro che amano scrivere e lavorare di fantasia, senza timore di confrontarsi, apprendere e crescere insieme, con umiltà e voglia di fare.

Il 23 aprile si terrà il laboratorio di scrittura e lettura creativa sulla narrativa breve L’arte del racconto, tenuto dallo scrittore e giornalista fiorentino Mirko Tondi, che curerà anche il workshop Scrivere per sé, scrivere per gli altri, sulla scrittura autobiografia, previsto per il 24 aprile. Entrambi i laboratori, dalla durata di 4 ore ciascuno, prevedono alternanza di teoria e pratica, per permettere ai partecipanti di trovare il giusto modo di esprimersi, con passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da saggi e di racconti dei grandi autori della letteratura, esercizi individuali e collettivi e giochi con le parole.

Lunedì 25 aprile sarà invece il turno del workshop sulla poesia Strofe di carta (6 ore), tenuto dagli scrittori Linda Lercari e Furio Detti, per scoprire il mezzo comunicativo della poesia attraverso il divertimento e la sperimentazione. I partecipanti impareranno ad apprezzare le principali figure retoriche e i mezzi più semplici e veloci per potersi esprimere poeticamente, con esercizi mutuati dal mondo del teatro e del palcoscenico, oltre a brevi letture di brani più o meno famosi, ma sempre di interesse e di forte attualità. I laboratori saranno preceduti da un incontro di presentazione delle attività, che si terrà mercoledì (26 gennaio) alle 18,30 in diretta sulle pagine Facebook Nati per scrivere, L’Ordinario e Lucca Città di Carta, alla presenza di Alessio Del Debbio, presidente di Nati per scrivere, e degli scrittori Mirko Tondi, Linda Lercari e Furio Detti, che illustreranno i workshop. Il pubblico potrà interagire, lasciando commenti e ponendo domande. Le iscrizioni chiudono il 31 marzo. Per iscrizioni, informazioni sui costi e per ricevere il programma dettagliato del laboratorio, contattare l’associazione Nati per scrivere.