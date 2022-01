Sfuma la finalissima di The Voice Senior per Cosetta Gigli: la cantante ricoverata dopo una caduta

Era praticamente tutto pronto per la finalissima di The Voice Senior, il seguitissimo contest di cantanti in onda su Rai Uno. Ma la cantante lucchese Cosetta Gigli ieri (21 gennaio) non c’era. Una caduta, infatti, gli ha procurato la frattura del femore che gli ha impedito di esibirsi proprio nella serata più importante del talent show di RaiUno condotto da Antonella Clerici.

La cantante, specializzata nell’operetta, ha subito un’operazione al San Raffaele di Milano dove la donna è al momento ricoverata.

Cosetta Gigli si era qualificata per la finalissima nella squadra capitanata da Orietta Berti: si sarebbe dovuta esibire in due brani ma così non è stato, lasciando un po’ di amaro in bocca in tutti i fan che, non solo a Lucca, l’hanno seguita in queste settimane.

Cosetta ha comunque mandato un videomessaggio dal San Raffaele contornata da tutto lo staff che la sta assistendo promettendo di tornare presto in scena per far sentire a tutti le sue splendide interpretazioni.