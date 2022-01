Stagione culturale Unidel, a Sant’Anna la conferenza su Franco Zeffirelli

Toscana e grandi classici del cinema. Sarà la figura del regista fiorentino Franco Zeffirelli l’argomento della conferenza che si terrà questo mercoledì (26 gennaio) alle 16, all’oratorio Giovanni Paolo II in via fratelli Cervi a sant’Anna, nell’ambito del ciclo di conferenze della stagione culturale dell’Unidel, l’Università del tempo libero.

Sarà il professor Renzo Cresti ad illustrarne l’opera e le problematiche della regia operistica anche attraverso la proiezione di immagini delle opere più famose e delle interviste più interessanti rilasciate dal famoso regista.

Ingresso libero per coloro che sono in regola con il green pass. Per informazioni chiamare 351.8856544.