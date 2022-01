A San Cassiano e San Pietro a Vico si cercano foto d’epoca per una mostra

Le parrocchie di San Cassiano a Vico e quella di San Pietro a Vico stanno organizzando una mostra fotografica dal titolo San Cassiano a Vico San Pietro a Vico Passato e presente – Com’erano e come sono adesso, luoghi e tradizioni nel tempo.

Se vivi o vivevi in questi paesi e sei in possesso di vecchie foto e/o vecchi filmati che ritraggono luoghi, momenti sacri (processioni, comunioni, battesimi), feste paesane ed altro ancora che non vadano oltre gli anni Ottanta, potete mettervi in contatto con Pietro Bernicchi scrivendo a pietro.bernicchi@hotmail.com o sulla pagina Facebook.

Una volta raccolto tutto il materiale, la mostra verrà allestita nell’edificio delle opere parrocchiali di San Cassiano a Vico.

Nel corso della mostra verranno premiate le foto più vecchie, quelle più interessanti e quelle più simpatiche.