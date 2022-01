Al cinema Centrale il film su Astor Piazzolla

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Domani (27 gennaio) alle 21,15 verrà presentato il film Piazzolla, la Rivoluzione del tango di Daniel Rosenfeld. Quello che commuove di più in questo documentario dedicato al musicista e compositore Astor Piazzolla (1921-1992), di cui si è celebrato il centenario della nascita l’anno scorso, è la devozione del figlio che segue passa passo lo sviluppo di quest’opera e ci racconta del suonatore di bandoneon che rivoluzionò il tango.

Il suo tango “nuevo” con le sue influenze Jazz e classiche, lo ha reso una figura controversa nel suo paese, poiché la sua rivoluzione si è scontrata con la tradizione. Per questo film, il figlio di Piazzolla, Daniel, ha aperto la sua collezione privata. Esibizioni live e film familiari si combinano con il materiale d’archivio per dipingere un vivido ritratto del musicista: sicuro di sé, ostinato, appassionato e un vero virtuoso. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.