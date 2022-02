Carnevale di Viareggio, spostato al 20 febbraio il primo corso

E’ ufficiale: il primo corso del Carnevale di Viareggio è spostato: i carri sfileranno domenica 20 febbraio, invece che della data del 12.

Inizia domenica 20 febbraio, con il primo dei sei Corsi Mascherati, il Carnevale di Viareggio 2022.

Le costruzioni allegoriche torneranno poi a sfilare sui Viali a Mare di Viareggio anche Giovedì Grasso 24, domenica 27 febbraio, Martedì Grasso 1 marzo, sabato 5 e sabato 12 marzo per il gran finale.

Questo il programma:

Domenica 20 febbraio, dalle 14,30, con la cerimonia di inaugurazione e alzabandiera a seguire il corso di apertura.

Giovedi 24 febbraio il secondo corso sarà in notturna, con inizio alle 18, e al termine è previsto lo spettacolo pirotecnico.

Domenica 27 febbraio terzo corso, si inizia alle 15

Martedì 1 marzo, alle 15, il quarto corso, e al termine i fuochi d’artificio.

Sabato 5 marzo, alle 17, il quinto corso.

Poi il gran finale, con il corso di chiusura, in notturna, lo spettacolo pirotecnico e la proclamazione dei vincitori, in programma per sabato 12 marzo alle 17