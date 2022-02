A Barga torna il premio di poesia Giovanni Pascoli

È uscito il bando della nona edizione del premio nazionale di poesia Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga organizzato e curato da tante realtà importanti del territorio: comune di Barga, commissione pari opportunità, Unitre Barga, Pro Loco, Fondazione Giovanni Pascoli, Fondazione Ricci e Cento Lumi.

Il bando quest’anno, in seguito ad un restyling, si articola in 5 sezioni.

Sezione A Poesia inedita a tema libero o ispirata ai seguenti temi pascoliani: Il Fanciullino – poesie dedicate all’infanzia; Mariù – poesie dedicate alla donna; Gulì – poesie dedicate agli animali; Caprona – poesie ispirate alla natura e all’ambiente agreste; I Poemetti – poesie in rima.

Sezione B: poesia edita – tema libero. Sezione D: fotografia Inedita ispirata ai temi della poetica pascoliana. Con due sezioni dedicate ai giovani nati dopo il 31 dicembre 2004 con l’ammissione anche di elaborati di gruppo o di classe: sezione C- poesia; sezione E – fotografia inedita.

Quest’anno sono previsti premi in denaro per la sezione A per i primi 3 classificati. La scadenza dell’invio delle opere è fissata per il 31 marzo con la premiazione prevista a settembre.

È possibile richiedere il bando completo per email a premiogiovannipascoli@virgilio.it o scaricandolo dal sito www.unitrebarga.it