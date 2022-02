Tutti nudi nella stessa posa plastica sotto la statua di Mr Arbitrium in San Michele

Una performance artistica sotto la statua di Mr Arbitrium. È quella venuta in mente ad alcuni giovani ispirati dalla statua gigante di Emanuele Giannelli appoggiata sul lato della facciata della chiesa di San Michele.

Due giovani, rischiando anche l’intervento da parte delle forze dell’ordine e una denuncia penale, si sono completamente spogliati e si sono fatti fotografare nella stessa posa plastica dell’opera.

Ricevendo, peraltro, il plauso dello stesso artista: “E poi succede – dice – che una notte Mr Arbitrium diventa complice in una performance improvvisata. Giovani ispirati dal giant decidono di relazionarsi con lui. “Abbiamo visto – è quello che hanno scritto la tua bellissima opera in piena notte ed emozionati abbiamo deciso di dare vita per qualche secondo a una performance alla Marina Abramovic. Non abbiamo maltrattato Mr Arbitrum, anzi, ci siamo relazionati con lui con estrema cura e rispetto”. Arte è anche questo: emozionarsi, relazionarsi, lasciarsi andare. Il mio amico e curatore Filippo Rolla la chiamerebbe “Arte Urbana di Relazione”, o forse in questo caso “Nudo Urbano di Relazione“. Grazie!”.