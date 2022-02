Il cantautore lucchese Dominic alle finali regionali di Sanremo Rock

Dopo il successo di Tempesta, lavoro pubblicato lo scorso anno, continua l’ascesa artistica di Dominic, al secolo Domenico Bruno, cantautore lucchese che sta per partecipare alle finali regionali di Sanremo Rock, in programma nei prossimi mesi e che potrebbe lanciare Dominic direttamente sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Sarebbe per lui la consacrazione come cantautore a vocazione rock, dopo il buon successo in giro per l’Italia con i singoli e poi l’intero cd Tempesta, raffinato album che presentava dieci brani inediti scritti e composti dallo stesso Dominic. Il genere trattato è quello del pop/pop-rock, un genere che si sposa perfettamente alla voce e all’interpretazione dell’artista. La scelta e la realizzazione degli arrangiamenti sono stati strettamente legati alla cultura e alla formazione musicale di Dominic, deciso sostenitore dell’attenta personalizzazione di qualsiasi brano musicale.

Tutto questo ha permesso a Dominic di approdare alla prestigiosa finale regionale del festival Sanremo Rock, che ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”.

“Per me si tratta di una sfida importante, dopo quella di avere pubblicato un disco che ha trovato davvero una ottima accoglienza un po’ ovunque – dice Dominic – Chiaramente spero di arrivare alla fase finale al teatro Ariston di Sanremo, che potrebbe aprirmi ulteriori prospettive. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me e collaborano alla mia attività artistica, alla quale sono sempre più legato”.

Domenico Bruno, in arte Dominic, nasce a Pescia il 13 dicembre del 1991 e vive in provincia di Lucca, si avvicina al mondo della musica dapprima entrando nel coro delle voci bianche di Lucca e poi intraprendendo un percorso di danza hip hop fino all’età di 18 anni. La passione per la scrittura è sempre stata costantemente presente ma inespressa, fino all’età di 25 anni in cui ha cominciato a prendere lezioni di canto e composizione presso il Vocal Lab di Mary Filizola a Lucca e iniziato lo studio del pianoforte.

Dallo scorso anno Dominic si esibisce dal vivo con un gruppo di musicisti di Lucca e inizia a lavorare ai nuovi singoli tra cui gli inediti L’amore resta e Pretend it’s fine in uscita nel 2022.