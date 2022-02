Video musicale di una regista lucchese selezionato per un festival cileno

Il video musicale Baby, I’m Free, diretto dalla giovane regista lucchese Lavinia Andreini è stato selezionato ufficialmente al festival cinematografico Festival Renuac che si terrà a Santiago del Cile. Le riprese con il drone e le fotografie di scena sono a cura del videomaker lucchese Michele Celli che da tempo collabora con la regista.

Il protagonista del video è la band francese Frau Fleischer composta dal frontman lucchese Gabriel Daimon, accompagnato da Greg Lambert alla chitarra e alle machines da Franz Schultz.

Inoltre, la band nel 2021 ha pubblicato il loro primo disco When The Sun’s Down (casa discografica Sliptrick Records) dove è possibile ascoltare la colonna sonora del videoclip in concorso. L’album si può acquistare su deadpulse.com.