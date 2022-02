Un appuntamento per riscoprire il teatro di Elisa

Il teatro di Elisa: il restauro delle colonne lignee ritrovate è il tema del primo appuntamento, in programma a ingresso libero martedì prossimo (15 febbraio) a partire dalle 16,30, dei Martedì del Palazzo. Storie, memorie e curiosità, una serie di incontri divulgativi che si svolgono nell’Antica Armeria di Palazzo, organizzati dalla Provincia e dall’associazione culturale Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, che ne cura anche la parte scientifica.

Di questo tema e della inscindibile sinergia fra la storia delle colonne e il loro restauro parleranno le persone che hanno seguito più da vicino la vicenda: Ilaria Boncompagni, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara che ha curato il restauro dei due elementi e la restauratrice Laura Del Muratore che su di essi ha operato.

Dopo la sorpresa del ritrovamento delle due colonne che facevano parte del teatro di Elisa, allestito all’interno di Palazzo Ducale, è stato necessario provvedere al loro restauro. Lo stato conservativo era pessimo e il rischio di non poter più godere della loro elegante fattura e raffinata decorazione era altissimo. Il restauro, realizzato grazie a Bpm e Rotary Club di Lucca, è stato, quindi, fondamentale e ha permesso di rendere consistenza strutturale e estetica a questo manufatto, simbolo di un’epoca e della nostra storia.

Ilaria Boncompagni entra in servizio nel 1999 nell’ufficio cultura della Provincia di Lucca, dove si occupa per quasi 20 anni della organizzazione e gestione di eventi e attività culturali; dal 2017 è funzionario storico dell’arte alla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara. Ha all’attivo le pubblicazioni 2001- la Versilia dei cartografi. Stradari del periodo Leopoldino, Edizioni Pacini, Pisa; 2015- La cicogna è pur sempre un uccello! Esperienze di una mamma appena nata, Polistampa Editore, Firenze; 2019 – A colpo d’occhio è Leonardo, Polistampa Editore, Firenze.

Laura Del Muratore ha lavorato su opere esposte in mostre a livello nazionale, ha acquisito vasta esperienza anche nel restauro di manufatti ceramici, sculture in terracotta policroma e policroma invetriata e manufatti lignei policromo-dorati. Opera nel settore della conservazione e restauro da oltre venti anni per committenza privata e pubblica sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza.

Ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Si accede con certificazione verde rafforzata (super green pass) e mascherina di tipo Ffp2 – salvo per i soggetti esclusi dall’obbligo – previa rilevazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani.

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,30 tel. 0583417363.