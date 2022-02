Cenerentola e il topino Giac alla Scuola Santa Dorotea

Un momento di festa nel segno dell’amore che significa riconoscimento della dignità, integrità e unicità della persona. Valori che l’associazione Don Franco Baroni Odv condivide con la scuola Santa Dorotea.

All’incontro svoltosi nella giornata dedicata a San Valentino, nella sede di via del Giardino Botanico 19, c’erano l’animatrice Emanuela Gennai nei panni di Cenerentola e Mauro Sorbi nei panni del topino Giac.

Ad accogliere e introdurre la giornata la direttrice della scuola Valentina Guarnieri, con le insegnanti e naturalmente tutti gli alunni. Un appuntamento che ha voluto ribadire l’importanza dell’infondere motivazione in un luogo positivo, accogliente e stimolante per mettere il bambino nelle migliori condizioni emotive per apprendere e intrecciare relazioni con gli adulti e i pari e lo sviluppo della creatività, intesa come capacità da parte del bambino di saper vincere la passività e l’indifferenza per una piena e consapevole realizzazione della persona umana.