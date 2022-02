Effetti psicologici della pandemia, ne parlerà la rivista Limes a Lucca

Gli effetti psicologici della pandemia hanno effetti a livello globale? Ovvero: quali sono le ricadute geopolitiche delle conseguenze psicosociali provocate da 2 anni di Coronavirus? Sono questi gli interrogativi ai quali prova a rispondere il primo numero annuale di Limes, rivista italiana di geopolitica, che torna a Lucca grazie all’associazione Lumen (Lucca mondo e nazioni) a Lucca sviluppo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Per il primo incontro di una rassegna che durerà tutto l’anno, sarà presentato infatti il numero L’altro virus, dedicato a quello che la rivista stessa definisce come “effetto psicologico ancora non pienamente emerso”, le cui ricadute geopolitiche, però, “cominciano a palesarsi”.

“Perché nella misura in cui la geopolitica è anche, soprattutto, l’esito di vicende collettive codeterminate dalla somma di traiettorie individuali, un evento che impatta sulla psiche di singoli e società modificandone in molti casi percezioni, priorità e condotte ha conseguenze sistemiche che trascendono quelle immediate, dirette”.

La presentazione, che si terrà questo giovedì (17 febbraio) dalle 21 nell’auditorium del Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, vedrà protagonisti Fabrizio Maronta, redattore e consigliere scientifico di Limes, e Lorenzo Noto, collaboratore della rivista e studioso delle dinamiche geopolitiche della rivista.

Si tratterà soltanto della prima di una serie di iniziative organizzate in sinergia tra fondazione, Lucca sviluppo e Lumen (Lucca mondo e nazioni) grazie alle quali saranno presentati i numeri più interessanti pubblicati da Limes in questo anno. Il calendario, a cadenza bimestrale, ha in programma nuovi incontri giovedì 24 marzo, venerdì 20 maggio, giovedì 7 luglio, giovedì 22 settembre e giovedì 17 novembre.