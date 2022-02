“Il mondo nuovo” raccontato con parole semplici. Mariangela Pira ospite a Lucca

Il mondo nuovo. Mariangela Pira, volto dell’economia di Sky TG24, sarà ospite di Banca del Monte di Lucca, Rotary Club Lucca e Rotaract Lucca, in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca, per presentare a Lucca il suo ultimo libro, edito da Chiarelettere, su come è cambiato e cambierà il mondo dopo la crisi causata dal Covid.

Conduttrice e reporter, giornalista professionista, Pira è ideatrice della rubrica economica quotidiana “#3fattori”, disponibile su Linkedin e in podcast. Ha lavorato a Class Cnbc nel ruolo di responsabile del China desk ed è curatrice delle finestre su borsa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7. È stata conduttrice, in collaborazione con il ministero degli esteri, di Esteri news dossier, notiziario della diplomazia italiana, per il quale si è recata in Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina.

Continua a occuparsi di cooperazione con Terre des hommes Italia, organizzazione con la quale ha viaggiato in Africa e Iraq nell’ambito di progetti riguardanti la condizione femminile. Ha iniziato la sua carriera all’Ansa di New York e ha una lunga esperienza in Cina. Ha collaborato con Mf Milano Finanza, Panorama, L’Espresso, Il venerdì di Repubblica. Nel 2017 ha scritto Fozza Cina (con Sabrina Carreras, Baldini&Castoldi) e con Chiarelettere, prima de Il mondo nuovo, ha pubblicato nel 2020 Anno zero d.C. e l’ebook Cronaca di un disastro non annunciato.

L’appuntamento è venerdì 25 marzo alle 18 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino 7), a ingresso libero con restrizioni come da normative vigenti; modera la giornalista Anna Benedetto.

