Lucca Film Festival, aperte le iscrizioni per i concorsi dei lungometraggi e dei corti

Sono aperte le iscrizioni ai concorsi internazionali di lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2022. Il festival in programma dal 30 aprile all’8 maggio tra Lucca e Viareggio è uno degli eventi organizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e ogni anno porta in Toscana i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch.

I film selezionati per il concorso lungometraggi saranno 12 e competeranno per l’assegnazione di quattro premi: il miglior lungometraggio (3mila euro), assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico; miglior lungometraggio – giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari; miglior lungometraggio – giuria popolare (premio del pubblico) e e il premio Marcello Petriozziello. I film possono essere iscritti entro il 15 marzo sui portali Filmfreeway e Festhome; non ci sono confini di genere o argomento, gli unici requisiti per i lavori presentati saranno una durata minima di 60 minuti e l’essere stati distribuiti non prima del 2021. Le pellicole dovranno inoltre essere anteprime nazionali e dunque non aver mai partecipato a festival in Italia, aver figurato su piattaforme online aperte al pubblico o essere stati in alcun modo proiettati o distribuiti in Italia.

Fino al 15 febbraio è possibile iscrivere il proprio film con tariffa regular (30 euro) anziché extended (40 euro). Le pellicole selezionate saranno annunciate (sul sito e sulle pagine social della manifestazione) entro l’11 aprile (per informazioni: featurecompetition@luccafilmfestival.it). Il bando completo è disponibile sul sito del Festival.

La competizione dei cortometraggi è parte integrante della storia del festival e giunge nel 2022 alla sua diciottesima edizione. È previsto un premio in denaro per l’opera vincitrice del valore di 500 euro. Le candidature potranno essere presentate entro il 15 marzo, inviando il lavoro sotto forma di link a competition@luccafilmfestival.itoppure iscrivendosi sulle piattaforme di Filmfreeway e Festhome. Sono accettate opere prodotte preferibilmente non più in là del 2021. Al vaglio del comitato giungono ogni anno più di 300 film e tra gli autori anche nomi celebri, come quello di Adan Jodorowsky, figlio del celeberrimo artista cileno, ma anche registi del calibro di Luca Ferri, Adriano Valerio, Giuseppe Boccassini, Giuseppe Spina, Leonardo Carrano, Bonifacio Angius.

Le opere selezionate dal comitato saranno annunciate (sul sito e sulle pagine social della manifestazione) entro l’11 aprile (per informazioni scrivere a competition@luccafilmfestival.it). Il bando è disponibile sul sito del Festival.