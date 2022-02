L’attrice lucchese Giulia Lippi nella nuova fiction di RaiUno ‘Lea – Un nuovo giorno’

Un volto lucchese per il secondo appuntamento con la nuova fiction di RaiUno Lea – Un nuovo giorno. Questa sera (15 febbraio) alle 21,25 accanto ad Anna Valle e a Giorgio Pasotti ci sarà l’attrice Giulia Lippi nei panni del personaggio Veronica Penna.

Dopo essersi formata professionalmente sotto la guida del regista Alessandro Bertolucci, con il quale ha studiato per quattro anni, Giulia Lippi ha lavorato dapprima per il teatro e poi per il cinema, divenendo volto ricorrente in molte fiction Rai e Mediaset. Da Provaci ancora, prof. a Don Matteo, da Romeo e Giulietta a Non dirlo al mio capo, passando per il ruolo da protagonista nella miniserie del 2011 Notte prima degli esami ’82.

Giulia Lippi ha lavorato anche a fianco di Gigi Proietti ne Il signore della truffa. Era dal 2018 che mancava dal piccolo schermo, quando ha lavorato sul set di Nero a metà, ideata peraltro dallo scrittore viareggino Giampaolo Simi. Le riprese della nuova fiction in onda questa sera si sono svolte a Ferrara seguendo le misure di contenimento per la pandemia durante l’estate dello scorso anno.

La prima puntata di Lea – Un nuovo giorno, andata in onda martedì scorso (8 febbraio), è stata vista da 4 milioni e 932mila spettatori, con il 22,4 per cento di share. Con la regia di Isabella Leoni, la nuova fiction Rai è stata lanciata dai protagonisti sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata del festival di Sanremo e racconta le vicende di un’infermiera del reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara che rientra al lavoro dopo un anno di aspettativa. A tenerla lontana dalle corsie la perdita del figlio all’ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio.

Foto di Simone Arrighi