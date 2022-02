Per il Circolo del Cinema c’è ‘Zappa’ di Alex Winter

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale.

Domani (17 febbraio) alle 21,15 verrà presentato il film Zappa di Alex Winter. Si attendeva da decenni un documentario che mettesse il punto su una delle personalità più sfuggenti e inaffidabili della galassia rock, dove rock è inteso in senso lato, visto che si potrebbe definire Zappa, anche compositore di musica contemporanea o classica. A emergere è il ritratto di un “coacervo di contraddizioni” come lo definisce l’ex collaboratrice Ruth Underwood. Zappa l’istrione, Zappa il genio, Zappa il misogino, Zappa il tiranno, Zappa l’umorista, Zappa il cinico, sono tutte componenti della stessa vulcanica personalità. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10 euro) per i nati dopo l’1 gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure alla libreria Baroni in piazza San Frediano 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.