Rai5 celebrerà l’anniversario della nascita di Boccherini con una produzione tutta lucchese. Sabato (19 febbraio), infatti, proprio in occasione del compleanno del compositore nato a Lucca il 19 febbraio 1743, sul canale Rai dedicato alla cultura verrà trasmesso il concerto che l’Associazione musicale lucchese ha prodotto nell’ottobre scorso.

Il concerto vede protagonisti il Quartetto d’archi della Scala (composto da Francesco Manara e Daniele Pascoletti, violino; Simonide Braconi, viola; Massimo Polidori, violoncello) e il pianista Simone Soldati e andrà in onda alle 7,55 e alle 19,30. In programma due quintetti per pianoforte e archi, il G 409 in do maggiore e il G 415 in mi minore, introdotti da Marco Mangani, esperto di Luigi Boccherini, presidente dell’omonimo Centro Studi e docente di musicologia e storia della musica all’Università di Firenze.

Costante e proficua la collaborazione tra Aml e Rai5 che negli ultimi anni riserva all’attività musicale della città una particolare attenzione. E questa volta permette di mostrare al grande pubblico un altro gioiello di Lucca, l’Oratorio degli Angeli Custodi. Il concerto infatti è stato registrato nell’edificio barocco riportato al suo splendore dal restauro operato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Quintetto in mi minore di Boccherini sarà parte del programma che Soldati e il Quartetto della Scala suoneranno al Teatro alla Scala il prossimo 14 marzo per un progetto dedicato a Boccherini e Puccini di cui prossimamente saranno annunciati maggiori dettagli.