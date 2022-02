Il violoncello di Giovanni Gnocchi al Boccherini per i 279 anni del compositore lucchese

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, Lucca torna a celebrare il “suo” Luigi Boccherini nel giorno del compleanno e lo fa con un pomeriggio di musica, nell’auditorium che porta il suo nome. Sabato (19 febbraio) infatti, ricorre il 279esimo anniversario della nascita del compositore e violoncellista lucchese e l’Associazione Musicale Lucchese lo celebra con un grande concerto, in programma alle 17,30 all’auditorium dell’Issm Luigi Boccherini. Sul palco l’orchestra del conservatorio, composta dai migliori allievi e dai docenti dell’istituto, e il violoncellista di fama internazionale Giovanni Gnocchi (qui anche in veste di concertatore), uno dei più interessanti musicisti italiani, con un’importante attività internazionale da solista e raffinato camerista.

Gnocchi ha debuttato come solista in concerto assieme a Yo-Yo Ma che lo definì “giovane meravigliosamente pieno di talento, darà un grande contributo alla musica ovunque egli vada”. Si è esibito poi come solista sotto la direzione di alcuni tra i più illustri nomi internazionali e attualmente è docente al Mozarteum di Salisburgo.

Il programma, ovviamente, è tutto incentrato sulla musica di Boccherini di cui ascolteremo La Clementina G. 540, Ouverture in re maggiore, la celeberrima Musica notturna per le strade di Madrid, il Concerto per violoncello in si bemolle maggiore G. 482 e la Sinfonia in re minore opera XII n° 4 La casa del Diavolo.

Prima del concerto, alle 15, nella Saletta Rossa del conservatorio, si terrà la tavola rotonda In ricordo di Remigio Coli, organizzata dal Centro Studi Luigi Boccherini in memoria del medico, musicologo e storico del Settecento lucchese scomparso nel dicembre scorso. Alla tavola rotonda sono previsti gli interventi di Elisabetta Coli, Marco Mangani, Fulvia Morabito, Carla Nolledi, Gabriella Biagi Ravenni, Guido Salvetti, Jaime Tortella. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Asociación Luigi Boccherini, Associazione Musicale Lucchese e Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini.

L’ingresso è gratuito con prenotazione (telefono 0583.469225; segreteria@luigiboccherini.it).

Il biglietto per il concerto costa 12 euro (ridotto 10). Le realtà convenzionate hanno diritto al biglietto a 8 euro. I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni entrano gratis e sono previste agevolazioni per le famiglie. La biglietteria sarà allestita all’auditorium e apre alle 16,30.