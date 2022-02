Abiti nell’Impero napoleonico, a palazzo Ducale l’incontro con Ben Townsend

Come si abbigliavano durante il giorno gli uomini durante l’Impero napoleonico? E’ questa la domanda al centro dell’incontro in programma il prossimo martedì (22 febbraio), nell’ambito del ciclo I Martedì del Palazzo. Storie, memorie e curiosità che inizierà alle 16,30 nei locali dell’Antica Armerie del palazzo e organizzati dalla Provincia, assieme all’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana, che ne cura anche la parte scientifica.

L’incontro di questa settimana, dal titolo Abiti da giorno maschili nell’alta società durante l’Impero napoleonico, è curato da Ben Townsend, che descriverà l’abbigliamento da giorno maschile di un gentiluomo parigino dopo la Rivoluzione. In questo periodo, infatti, si assistette a una doppia tendenza, quella di tornare ai vecchi stili che fece apparire i gentiluomini semplicemente antiquati e quella di esaltare gli estremi più selvaggi degli esperimenti sartoriali della Rivoluzione. Mentre queste due fazioni lottavano per imporsi nella coscienza pubblica, però, stava nascendo un nuovo stile, che doveva qualcosa al secolo passato e guardava, al tempo stesso, con fiducia al nuovo periodo di dominio francese in Europa.

A raccontare questa affascinante parte di storia sarà Ben Townsend, scrittore e consulente storico per la tv (Bbc), la radio e il cinema, con un particolare interesse per il periodo napoleonico e georgiano. Tra le sue pubblicazioni, Regulation of the Rifle Corps, Serjeant Weddendburne of the 95th Rifle Regiment, Fashioning Regulation, Regulatin Fashion, monumentale studio in due volumi sulla moda e la regolamentazione nell’esercito britannico tra il 1800 e il 1815.

Ingresso gratuito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Si accede con certificazione verde rafforzata (super greenpass) e mascherina di tipo Ffp2 – salvo per i soggetti esclusi dall’obbligo – previa rilevazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 i numeri 0583417363 o 0583417946.