Cultura, etica e tradizione: torna il premio dedicato alle scuole

Dopo il successo della prima edizione, torna al Festival Lucca Città di Carta anche il Premio L’Ordinario Scuole, istituito dall’associazione culturale e Blog Magazine L’Ordinario e dedicato agli studenti delle scuole superiori.

Un premio fortemente voluto dall’associazione – co-organizzatrice del Festival insieme a Nati per Scrivere – per invitare i giovani a riportare al centro della notizia la quotidiana umanità, l’azione civile, la valenza sociale, l’etica, la tradizione, la cultura, i luoghi sconosciuti o riscoperti. Come? Chiedendo loro di narrare in forma di articolo o di tema qualcosa che li ha toccati profondamente, presentando poi un elaborato che verrà valutato da una giuria composta da giornalisti e professori.

“Chiediamo ai giovani una riflessione attenta su ciò che è stra–ordinario nella vita di ogni giorno. In una società sempre troppo distratta, di fretta e poco attenta all’umanità delle persone, questo vuole essere uno stimolo su cui riflettere – spiegano gli organizzatori -. Straordinari sono i luoghi, le persone che incontriamo, le cose che facciamo, gli eventi che ci accadono, passati e presenti. Straordinari sono i fatti che succedono nel mondo e ci toccano nel profondo, straordinarie sono le emozioni che proviamo. Questo e molto altro può essere, per ognuno di noi, straordinario. Per cui, chiediamo agli studenti: Che cosa è stra-ordinario nella vostra vita? Scrivetecelo”.

Al vincitore sarà consegnato, oltre alla targa de L’Ordinario, lo speciale premio creato appositamente dall’artista Mauro Lampo e messo in palio per il concorso da Fondazione nazionale Carlo Collodi e Sinapsi Group. Tra i premi, quest’anno, anche biglietti omaggio per l’intera classe per il parco avventura Selva del Buffardello e per il Parco Natura Serbacco e libri da con-dividere con i compagni, messi in palio dall’associazione Nati per scrivere. L’organizzazione si riserva di aggiungere altri premi per i vincitori in corso d’opera e di assegnare, qualora lo ritenesse opportuno, anche premi speciali o menzioni d’onore.

La premiazione si terrà lunedì 25 aprile alle 12,30 al Real Collegio di Lucca, tra gli eventi attesi del Festival Lucca Città di carta. Il bando completo è consultabile su www.luccacittadicarta.it.