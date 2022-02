Summer Festival, D’Alessandro mette il turbo: “La pandemia? Solo un brutto ricordo”

Un Summer Festival degno dei livelli raggiunti pre-coronavirus. La pandemia è solo un brutto ricordo per il suo patron Mimmo D’Alessendro ora impegnato nei preparativi di quella che sarà l’edizione della ripartenza, dopo due anni di stop forzato per le grandi manifestazioni.

In un’intervista all’agenzia AdnKronos Mimmo d’Alessandro ha infatti dichiarato di aver iniziato tutti i preparativi necessari per tornare a una capienza del 100 per cento agli eventi, ai quali si accederà, come lui stesso conferma, solo se vaccinati. La voglia di tornare sopra e sotto il palco è tanta: un esempio ne è il concerto di Blanco, trasferito da piazza Napoleone agli spalti delle Mura per il gran numero di richieste dei fan. Il covid, per il suo patron, fa parte ormai del passato.

È già infatti quasi ridefinito tutto il calendario dell’edizione del 2022 che vedrà a Lucca artisti del calibro di Nick Mason, Paolo Conte, Liam Gallagher e i Kasabian, John Legend, Robert Plant & Alisson Krauss, Ben Harper, Blanco e Brunori Sas.