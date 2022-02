Il carnevale

Tutto pronto per il Carnevale di Viareggio 2022: i carristi scaldano i motori per la prima sfilata foto video

Viaggio in Cittadella alla "vigilia" del primo corso in programma per domenica 20 febbraio









In Cittadella è tutto pronto per l’inizio del carnevale di Viareggio edizione 2022. I carristi scaldano i motori. Non tutti gli hangar erano aperti, oggi (18 febbraio), nel pomeriggio. Qualcuno ha preferito mantenere l’effetto sorpresa per gli spettatori che domenica 20 febbraio saranno presenti sui viali a mare viareggini, ma la maggior parte hanno esibito ai tanti presenti nel piazzale le loro opere d’arte. Foto 3 di 14

























Tanti gli argomenti di attualità dal surriscaldamento del pianeta Terra con il carro di Lebigre e Roger, con il maestoso orso polare bianco, alla manipolazione mentale e fisica del carro di Roberto Vannucci ,per finire con un noto personaggio musicale legato anche a Sanremo, Achille Lauro, del carro di Luca Bertozzi, nonostante che il bozzetto sia antecedente all’edizione canora di quest’anno. Poi il Covid, con il carro di Priscilla Borri, La formica e la cicala di Luigi Bonetti, Il futuro? Un’ipotesi di Luciano Tomei, Homogeneity di Fabrizio Galli e tanti altri, tra prima e seconda categoria Il sole, si spera, baci il primo corso, e che sul lungomare di Viareggio si possa vedere la folla, anche di turisti, dopo due anni di pandemia.