L’attore comico Samuele Rossi al Centro chiavi d’oro

Dopo un’interruzione di quasi due mesi per motivi di prudenza rispetto alla diffusione del Covid19, il Centro Chiavi d’Oro riprende le sue tradizionali attività culturali e d’intrattenimento. Così, per mercoledì (23 febbraio), alle 16, nei locali di via delle Chiavi d’Oro, 6, Lucca è prevista una esibizione di Samuele Rossi, attore dell’Accademia del Comico di Milano.

Ingresso libero, consentito nel rispetto dell’attuale normativa antiCovid-19.

Info: 0583 48097