Uscito il nuovo singolo degli Acid Brains

2020 è il nuovo e secondo singolo, che anticipa il settimo disco Il Caos della band lucchese Acid Brains, disponibile dal 18 febbraio scorso su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Infecta Suoni&Affini, distribuito da Artist First e promosso da (R)esisto.

Registrato e mixato al Natural Head Quarter studio di Ferrara da Michele Guberti (Massaga Produzioni), con la partecipazione di Manuele Fusaroli, produttore di alcuni dei maggiori dischi indie italiani.

“2020 – spiega la band – rappresenta la fotografia di ciò che la nostra società è diventata oggi, e la racconta partendo dall’inizio di questo cambiamento: il duemilaventi, anno in cui molte delle nostre sicurezze e abitudini sono state messe in discussione e che tuttora non sono ancora tornate alla normalità. Inoltre, sottolinea l’ipocrisia che ci circonda, le frasi di circostanza che molte volte ci sentiamo dire, la disparità che c’è tra i potenti e la gente comune e lo scontro tra i sogni, che un po’ tutti avevamo e abbiamo, e la realtà. Alternando atmosfere introspettive, cupe e delicate, con la rabbia e la nostra parte più selvaggia. Il brano gioca con le nostre emozioni invitando chi ascolta a ribellarsi ed a rimettersi in gioco”.