Con l’esibizione del comico Samuele Rossi riprende l’attività del Centro Chiavi d’Oro

Dopo un’interruzione di quasi due mesi per motivi di prudenza rispetto alla diffusione del Covid 19, il Centro Chiavi d’Oro riprende le sue tradizionali attività culturali e d’intrattenimento. Così per mercoledì (23 febbraio) alle 16 nei locali di via delle Chiavi d’Oro 6 a Lucca è prevista una esibizione di Samuele Rossi, attore dell’Accademia del Comico di Milano.

Giovane comico e presentatore toscano, Samuele Rossi ha preso parte a spettacoli nelle piazze, nei teatri, nei locali della Toscana e non solo. Nel corso della sua carriera è apparso in diverse trasmissioni televisive e web su emittenti regionali. Da circa tre anni è uno degli allievi dell’Accademia del comico di Milano e ha partecipato a numerose finali di festival riservati a comici emergenti di rilievo nazionale. Animatore, presentatore, speaker radiofonico, attore, direttore artistico di spettacoli ed eventi, risiede nell’Oltreserchio lucchese.

Ingresso libero, consentito nel rispetto dell’attuale normativa antiCovid-19. Per informazioni 0583.48097.