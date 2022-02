Annunciato il primo nome della Versiliana: è Drusilla Foer

Dopo il di Sanremo Drusilla Foer è il primo grande nome della 43esima edizione del Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta. Drusilla ha accolto l’invito a tornare sul palco versiliese per la terza volta e lo farà sabato 6 agosto 2022.

“Siamo assolutamente orgogliosi di poter annunciare questo grande ritorno di Drusilla Foer sul nostro palcoscenico – commenta il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti -. Noi come il nostro pubblico l’abbiamo amata sin da subito, abbiamo seguito con entusiasmo il suo crescendo di successi che è partito proprio anche dal nostro teatro. Di questo ringrazio il nostro consulente artistico Massimo Martini : con lui in questo periodo stiamo lavorando serratamente al cartellone estivo, anche in vista della presentazione della domanda ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo. La composizione del cartellone è una materia piuttosto complessa, che richiede tempo e dedizione, ma se il buon giorno si vede dal mattino, stiamo partendo bene”.

“Ancor prima dell’exploit sanremese – aggiunge Massimo Martini, consulente artistico della Fondazione Versiliana – stavamo lavorando per riavere Drusilla Foer e adesso possiamo annunciare con ufficialità il suo ritorno sul palco del Festival 2022, dopo che era già stata ospite nel 2017 e nel 2019. E’ già una prima bella conquista che ci rende orgogliosi e sono quindi felice di poter di nuovo proporre questa straordinaria artista : sono certo che la sua presenza sarà apprezzatissima. Il cartellone teatrale della Versiliana si inaugurerà il 10 luglio e andremo avanti fino a fine agosto con tantissimi spettacoli: non possiamo per adesso dire niente di più, ma sarà certamente una Versiliana sorprendente.

Eleganzissima, questo il titolo dello spettacolo con cui Drusilla torna in Versiliana in una versione rivisitata, è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound. I biglietti saranno in vendita su Ticketone a partire dalla 12 di venerdì (25 febbraio).