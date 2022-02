Lucca Summer Festival, Marracash in concerto in piazza Napoleone

Una casella dopo l’altra. Prende ormai forma il cartellone 2022 del Lucca Summer Festival che arricchisce il programma della prossima edizione con un altro big della musica italiana, sul palco di piazza Napoleone salirà infatti Marracash, dominatore delle classifiche con gli ultimi suoi straordinari album Persona e Noi, Loro, Gli Altri. Lo show è in programma il prossimo 16 luglio in piazza Napoleone.

Persona (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato disco più venduto del 2020, ha conquistato a oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di Persona sono stati certificati da Fimi/Gfk Italia: triplo platino per Crudelia– I nervi e Supreme – L’ego feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta; doppio platino per Bravi a cadere – I polmoni e Madame– L’anima feat. Madame; disco di platino per Body parts – I denti, Qualcosa in cui credere – Lo scheletro feat. Guè Pequeno, Quelli che non pensano– Il cervello feat. Coez.

Enorme successo anche per Noi, loro, gli altri, uscito a novembre scorso e che vanta il doppio disco di platino e oltre 250 milioni di stream. Anche in questo caso non poche sono le certificazioni ottenute a oggi dai brani contenuti nell’album

Biglietti in vendita da oggi (23 febbraio) 11 su www.luccasummerfestival.it