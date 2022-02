Boccherini Open, c’è il concerto del flautista Matteo Evangelisti

Con il concerto del talentuoso flautista Matteo Evangelisti si chiude il primo mese di appuntamenti della stagione Open organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Boccherini. Sabato (26 febbraio), alle 21, Evangelisti si esibirà per il Festival Fiati sul palco all’auditorium del Suffragio, insieme al pianista lucchese Fabrizio Datteri. In programma la Sonata in Sol minore BWV 1020 di Johann Sebastian Bach; la Fantasia op.79 di Gabriel Fauré, dedicata al famoso flautista francese Paul Taffanel; la Sonata per flauto e pianoforte di Francis Poulenc, uno dei più celebri lavori di musica da camera del compositore francese e, infine, Ballade dello svizzero Franck Martin.

Matteo Evangelisti ha iniziato lo studio del flauto a 13 anni con il maestro Filippo Cianfoni. Sotto la sua guida si è diplomato da privatista al conservatorio Refice di Frosinone con il massimo dei voti e la lode. Subito dopo si è perfezionato all’Accademia di Imola con il maestro Glauco Cambursano. Ha vinto numerosi concorsi in Italia e all’estero, quali il Leonardo de Lorenzo, Severino Gazzelloni, Krakamp, Syrinx, il Concorso Internazionale Biwako in Giappone, il Concorso Internazionale Jean-Pierre Rampal a Parigi. Svolge un’intensa attività da solista in Italia e all’estero; è regolarmente invitato a tenere concerti e masterclass nei festival e nelle rassegne flautistiche nazionali e internazionali e cura corsi di alto perfezionamento a Roma e Pescara. Ha collaborato da primo flauto con numerose orchestre. Dal 2008 al 2010 è stato primo flauto con l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino scelto dal maestro Zubin Mehta. Dal 2010 ricopre il ruolo di primo flauto al Teatro dell’Opera di Roma dove suona attualmente, scelto dal maestro Riccardo Muti.

Fabrizio Datteri si è diplomato con il massimo dei voti al Boccherini di Lucca, dove successivamente ha conseguito il diploma accademico di secondo livello. Si è perfezionato, fra gli altri, con Konstantin Bogino, Bruno Canino, PierNarciso Masi e all’Accademia Chigiana con Joaquin Achucarro. Ha inoltre conseguito il Master triennale in musica da camera all’Accademia di Imola. L’interesse per la musica barocca lo ha portato a diplomarsi in clavicembalo al Conservatorio di Firenze e a prodursi come clavicembalista in numerosi ensemble. Ha al suo attivo vari concerti solistici e di musica da camera con illustri collaborazioni. Ha suonato per prestigiose associazioni concertistiche, fra cui la Carnegie Hall di New York, Palau di Barcellona, California e San Francisco State University, Weiner Saal di Salisburgo, Teatro San Benito Abad e Sala Villanueva di Città del Messico.

I concerti e le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it. Per accedere all’auditorium è necessario il super green pass e l’utilizzo della mascherina ffp2.