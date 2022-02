Al teatro del Giglio lo spettacolo dei ragazzi e amici del Villaggio del Fanciullo

Domenica (27 febbraio) alle 16 al Teatro del Giglio andrà in scena lo spettacolo Elogio della follia in musica ideato, scritto e interamente messo in scena dai ‘villaggini’, il gruppo teatrale dei ragazzi e amici del Villaggio del Fanciullo, ispirato al testo di Erasmo da Rotterdam sul tema della follia.

Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus e dall’associazione Amici del Villaggio del Fanciullo e fa parte del calendario Vivi Lucca con il sostegno del Comune di Lucca. Il ricavato andrà a sostegno dei ragazzi ospiti del Villaggio. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 331 1564291.