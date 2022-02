Dallo yoga la mattina ai concerti serali sul mare: arriva in Versilia ‘La prima estate’

Un festival davanti al mare della Versilia. Nasce La prima estate, la nuova rassegna di musica che si terrà nel parco BussolaDomani di Lido di Camaiore dove un tempo sorgeva lo storico teatro tenda

Il nuovo format è stato presentato questa mattina (25 febbraio) a Firenze nella sede della Regione Toscana, alla presenza del presidente Eugenio Giani e del sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto. La prima estate si baserà su un concetto nuovo che unisce musica, vacanza e tempo libero. Ogni sera, da martedì 21 a domenica 26 giugno, 4 artisti di livello internazionale saliranno sul palco a 50 metri dal mare nel cuore della Versilia. Il parco BussolaDomani diventerà una sorta di oasi verde capace di accogliere ogni sera music lovers provenienti da tutta Europa per vivere un’esperienza rilassata e tranquilla.

La proposta musicale si muoverà dall’alternative rock dei The National all’electro dance di Bonobo, passando dal pop senza tempo dei Duran Duran, senza dimenticare le proposte più fresche e interessanti della musica italiana come Cosmo, La Rappresentante di Lista e Giorgio Poi. Saranno molti gli artisti protagonisti dell’estate dei grandi festival europei che sceglieranno per la loro tappa italiana, da Kaytranada a Jungle da Courtney Barnett a BadBadNotGood, così come non mancheranno nuove promesse della musica internazionale come Beabadoobee, Easy Life e L’Impératrice. Ma ciò che renderà davvero diversa La Prima Estate dal resto dei festival sarà la precisa volontà di essere qualcosa di più di una rassegna musicale e di proporre agli spettatori esperienze che riempiranno anche il resto delle loro giornate.

“La nostra impressione da operatori della musica dal vivo è che oggi per il pubblico vivere solo il concerto non basti più: La Prima Estate vuole intercettare questo desiderio, accelerato dall’euforia post-pandemica, di vivere appieno il tempo libero, abbinando alla parte di musica live serale anche una serie di esperienze legate allo sport, al mare, al cibo – ha dichiarato Mimmo D’Alessandro, Ceo di D’Alessandro e Galli -. Una nuova concezione di festival per la quale riteniamo la Versilia il luogo ideale”

Una volontà che si dimostra già con la messa in vendita dall’ 1 al 15 marzo di pacchetti early bird che legheranno ai biglietti dei concerti anche hotel e ombrellone sulla spiaggia per permettere ai partecipanti di avere una vacanza chiavi in mano.

“Ci affascina e ci coinvolge – commenta il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – la proposta di un progetto che non è un mordi e fuggi ma che risponde all’ambizione di Camaiore e della Versilia di farsi conoscere e vivere per le proprie bellezze, la propria storia e la qualità della vita, uniche nel mondo per l’abbraccio fra Apuane, Cielo e Mare. BussolaDomani è storia inimitabile e, adesso, torna realtà internazionale con un nuovo concept, grazie alla D’Alessandro e Galli e alla Regione Toscana”.

“Lido di Camaiore diventerà un grande villaggio dove il pubblico potrà abbandonare l’auto e avere hotel, ombrellone e concerti a pochi metri di distanza – spiega ancora D’Alessandro -. Il modo più naturale di spendere la giornata in attesa dei concerti sarà godersi la spiaggia di Lido di Camaiore, ma ci sarà anche la possibilità di usufruire di un ventaglio di experience che La Prima Estate offrirà ogni giorno coprendo interessi che vanno dall’arte, allo sport, all’enogastronomia. Non mancherà nemmeno l’intrattenimento notturno che verrà garantito ogni sera dopo i concerti dagli Aftershow nelle discoteche della Versilia che saranno curati dal club Apollo di Milano”.

“Una formula innovativa e trasversale che risponde alle esigenze e ai desideri del momento. Una formula che interpreta al meglio, tra l’altro, la voglia di ripartenza e lo fa a 360gradi – ha detto il presidente Eugenio Giani –. Per questo mi compiaccio con gli organizzatori di La prima Estate che davvero vede la Versilia in una veste diversa dopo questi due anni di seria difficoltà. Musica, mare, enogastronomia e sport si incontrano e si fondono offrendo ai cittadini e ai turisti un’occasione originale e variegata grazie alla quale il territorio, le imprese gli operatori del turismo versiliesi, ma direi la Toscana, possono salutare sotto i migliori auspici l’inizio dell’ estate, di questa estate nuova”.

Il programma prevede la mattina yoga all’alba, escursioni in bicicletta nell’entroterra versiliese guidata da ciclisti professionisti, lezioni di sup e surf, panel e interviste con gli artisti in spiaggia. Il pomeriggio poi via alle cooking class in spiaggia con i migliori chef, trekking, relax in spiaggia e workshop artistici. La sera quattro concerti sul palco del parco BussolaDomani e villaggio food and beverage con prodotti del territorio. La notte aftershow nelle discoteche della Versilia a cura di Apollo, Milano.

“Ogni singolo aspetto di questa nuova concezione di festival è originale e coerente – conclude D’Alessandro -. A partire dal nome (inusuale per un festival, ma estremamente evocativo) fino all’identità visiva creata da Francesco Poroli, illustratore tra i più quotati in Italia capace di fondere insieme contemporaneità pop e grande tradizione della grafica italiana. La Prima Estate sarà un evento importante anche per il territorio che verrà coinvolto a partire dagli albergatori ai proprietari degli stabilimenti balneari fino a tutte le altre attività locali, da chi organizza escursioni guidate ai piccoli produttori di specialità alimentari che avranno la possibilità all’interno del venue di offrire le proprie specialità”.

I biglietti per La Prima Estate andranno in vendita da martedì (1 marzo) alle 16 su LaPrimaEstate.it. Oltre ai biglietti per le singole serate saranno disponibili formule multi-days da 2 o 6 serate. Dall’1 al 15 marzo sarà possibile acquistare pacchetti early bird che offriranno a prezzi calmierati la possibilità di combinare i biglietti con camere d’albergo e ombrelloni negli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore.

Il programma

– Day 1, martedì 21 giugno

THE NATIONAL

COURTNEY BARNETT

GIORGIO POI

The National, una delle band indie rock più apprezzate dell’ultimo decennio apriranno La Prima Estate con quello che sarà il loro unico concerto italiano del 2022. Prima di loro saliranno sul palco Giorgio Poi , uno dei rappresentanti più brillanti del nuovo cantautorato Italiano e Courtney Barnett , cantautrice australiana reduce dal successo del suo ultimo album Things Take Time, Take Time

Il quarto performer della serata verrà annunciato in seguito.

-Day 2, mercoledì 22 giugno

BONOBO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

BEABADOBEE

L’IMPERATRICE

Con il suo ultimo album Fragments, Bonobo dj inglese di Brighton, si è consacrato definitivamente come uno dei principali esponenti del clubbing mondiale. Prima di lui sul palco L’Impératrice, band parigina espressione del Nu Disco, Beabadoobee, cantautrice anglo-filippina già nominata ai Brit Awards e La Rappresentante di Lista, usciti trionfatori dall’ultimo Festival di Sanremo e legatissimi alla Versilia dove è cresciuta la cantante Veronica Lucchesi.

-Day 3, giovedì 23 giugno

DURAN DURAN

EASY LIFE

Anche i Duran Duran hanno scelto La Prima Estate per il loro unico concerto Italiano. Il Parco di Bussoladomani sarà illuminato dalle hits di 4 decenni di una band leggendaria. Prima di loro ci saranno gli Easy Life, il nome nuovo dell’alternative R&B britannico.

Altri due performer della serata verranno annunciati in seguito.

-Day 4, venerdì 24 giugno

I performer della serata verranno annunciati in seguito.

-Day 5, sabato 25 giugno

COSMO

MURA MASA

Un fantastico sabato sera electro-dance, un programma destinato a far ballare per tutta la sera gli spettatori del Parco Bussoladomani. Sul palco Cosmo, l’intraprendete cantane, dj e produttore italiano preceduto da un altro dj di spessore internazionale come Mura Masa.

Altri due performer della serata verranno annunciati in seguito

-Day 6, domenica 26 giugno

KAYTRANADA

JUNGLE

BADBADNOTGOOD

La Prima Estate chiude con una serata che soddisferà i palati più raffinati. Il clubbing con richiami soul di Kaytranda, il disco-funk dei Jungle e le sperimentazioni che partono dal jazz dei canadesi BadBadNotGood chiuderanno con stile l’edizione inaugurale de La Prima Estate. Il quarto performer della serata verrà annunciato in seguito.