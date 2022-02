Lucca capitale della street dance: in arrivo in città ballerini di fama internazionale

Lucca capitale della street dance. Almeno è questo l’obiettivo che ha spinto l’accademia Emozione Danza a riportare a casa Back to the style, l’evento hip hop dal calibro internazionale che in questi ultimi anni si è svolto al palazzo dei congressi di Pisa. Il primo grande appuntamento della disciplina, a livello nazionale, del 2022.

Decine di ballerini tra i più promettenti sulla scena europea saranno infatti al Real Collegio il 5 e il 6 marzo, per una due giorni di lezioni, gare e coreografie. Una manifestazione che ambisce a dialogare ed entrare di diritto nella top list dei grandi eventi lucchesi – come si vede dalla locandina a fumetti, richiamo al Lucca Comics and Games – ma che come tutti gli appuntamenti di richiamo ha dovuto fare i conti con l’attualità, dal punto di vista sanitario, chiudendo l’evento al pubblico esterno, e dal punto di vista geopolitico, con la delegazione Lituana che ancora non sa se potrà imbarcarsi su un aereo vista la situazione in Ucraina. Questo non impedirà comunque ai ballerini e ai loro accompagnatori provenienti da Francia, Spagna, Olanda e perfino Corea di arrivare a Lucca, dove i posti in albergo sono già tutti esauriti.

“È la prima volta che un evento di street dance arriva a Lucca, anche se la sua storia, nata sul territorio lucchese, ha ormai un’esperienza decennale – commenta soddisfatto l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti -. È un mondo, quello hip hop, che merita di essere conosciuto e questa è l’occasione per parlare di sport, cultura ma anche di promozione del territorio, con le coreografie dei maestri che coinvolgeranno i luoghi più belli della città. Anche se il numero delle presenze quest’anno non può che essere limitato, ci auguriamo che questo sia l’inizio di un nuovo appuntamento fisso di richiamo per Lucca”.

L’evento, organizzato dall’accademia Emozione Danza, si strutturerà su due giornate, dalla mattina del sabato fino alla domenica sera con workshop divisi per categorie, livelli ed età: ci saranno lezione di approfondimento hip hop, a partire dai giovani under 14 fino a quelli riservati ai professionisti che vogliono specializzarsi ulteriormente con docenti di fama mondiale. La giornata di sabato si concluderà con battle freestyle divise in più categorie. La domenica sarà dedicata in parte ad altre lezioni per poi iniziare nel pomeriggio il concorso coreografico che porta in scena più di 90 crew che ogni anno si riconfermano, tornando a gareggiare su quello che ormai è riconosciuto come uno dei palchi più prestigiosi d’Europa. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sui canali social dell’accademia Educazione Danza.

“L’impatto dell’hip hop sul tessuto giovanile non ha eguali – ricorda il codirettore artistico e ballerino Cristiano Buzzi, in arte Kris – per questo iniziative come questa sono importanti per veicolare una cultura che coinvolge cinque discipline, oltre alla street dance, e che ci auguriamo presto di poter portare tutte in città per colorarla durante i giorni di quello che, dal prossimo anno, ci auguriamo sarà un vero e proprio festival di più giorni”.

Il Real Collegio ospiterà gran parte della manifestazione, ma la città stessa e i suoi luoghi, diventeranno lo sfondo delle esibizioni dei ballerini, grazie ai quali saranno prodotti video e foto che promuoveranno Lucca e le sue bellezze.

“Oltre a ringraziare chi ha reso possibile il ‘ritorno’ di questa manifestazione a Lucca, volevo sottolineare l’impatto che un evento di questo tipo ha sul territorio: ballerini e accompagnatori soggiorneranno in città per tre giorni, scoprendone le bellezze a partire proprio dal Real Collegio, spazio ideale per questo tipo di evento – sottolineano i fondatori di Emozione Danza Mattia Capozzi e Fabio Marcucci -. Questo è il primo grande evento nazionale di street dance del 2022 e speriamo, dal prossimo anno, di poterlo aprire a un pubblico sempre maggiore, incuriosito da una cultura ancora troppo piena di pregiudizi. Perché hip hop è socializzazione e linguaggio universale che può colorare un’intera città”.

Nel palinsesto degli insegnanti che terranno le masterclass saranno presenti ballerini e artisti di fama mondiale che proporranno discipline e stili diversi: fra gli altri i francesi Kefton (icona mondiale dell’hip hop), Frankwa e Mamson (vincitori dell’evento Juste Debout e coreografi di artisti come Shakira e Beyonce) e l’italiana Elisa Pinklady, icona femminile del Waacking in Europa. Non mancheranno inoltre gli italiani emergenti che calcano palchi televisivi importanti come Amici di Maria de Filippi, Italian’s got talent e X factor. Infine, da oltreoceano arriverà il coreano Popping-J, riconosciuto a livello mondiale, che vanta collaborazioni con tutta la scena artistica della danza. In console saliranno i migliori dj: Ake dall’Italia e Enrythm, produttore musicale italiano. Ad animare il pubblico ci saranno invece il toscano Massi di Massa il francese Playmo, padre artistico dei Les Twins.

“Un evento che si merita di crescere – ha ribadito il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini – ed è il segno di una città che riparte e che vuole fare della danza, dopo la musica, un nuovo punto di riferimento”.