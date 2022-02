Gudrun Schmidt in mostra alla chiesa di San Benedetto in Gottella in piazza Bernardini a Lucca dal 28 aprile all’8 maggio. L’inaugurazione si terrà il 28 aprile alle 18.

Il 5 maggio alle 18,30, inoltre, ci sarà una serata di lettura di poesie di Claudio Stefanini accompagnate dalla musica del chitarrista classico Federico Pietroni.

Sogni e esperienze dell’anima e della memoria: sono l’ispirazione e il tema per le opere astratte dell’artista Gudrun Schmidt. Lei vorrebbe istigare l’immaginazione a curiosare, invogliare gli spettatori a trovare il proprio significato negli strati e nei segni nascosti delle sue opere.

Tutte le opere dell’artista Gudrun Schmidt hanno come tema principale il racconto di storie, alcune in forma più ovvia, altre solo con accenni più sottili. Il suo tema principale è “il nascosto sotto il noto”, storie in evoluzione, nate da archetipi, sogni e subconscio. Queste sono storie di trasformazione, lotte di eroi e scorci di fiabe e favole ambientate in un contesto astratto.

L’artista Gudrun Schmidt presenta un linguaggio visivo con forme organiche e astratte al centro del suo lavoro, segni e simboli dati dall’intuizione, sogni e mitologia sempre presenti. La stratificazione multipla è una firma del suo lavoro.

L’artista visiva Gudrun Schmidt è una pittrice che oltre a scrivere (ultimo lavoro il suo libro sulla creatività), tiene seminari per migliorare la creatività delle persone. Al centro della sua creatività è il suo lavoro astratto con tecnica mista, caratterizzato da complesse superfici multistrato, spesso intervallate da collage con frammenti di stampe o carte realizzate a mano. Raccontami una storia – Tales of Mistery and Imagination è la terza mostra personale dell’artista a Lucca, che esibisce il suo lavoro regolarmente e anche internazionalmente.

“Credo nel potere dell’arte come trasformazione di se stessi – dice Gudrun Schmidt – Trovare il tuo spazio creativo significa trovare lo spazio per te stesso e l’habitat per una vita più vera ed autentica”.