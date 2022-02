Un laboratorio di teatro per giovani fra i 17 e i 25 anni alla biblioteca Agorà

Biblioteca Agorà e Terra di tutti promuovono il laboratorio di teatro Acchiappastorie, che si rivolge a giovani di età compresa fra 17 e 25 anni.

L’obbiettivo è quello di andare a costruire insieme ai partecipanti una performance che renda straordinarie le storie di vita quotidiana delle persone che saranno incontrate durante gli appuntamenti. In questo progetto i partecipanti saranno accompagnati da Leonardo Andreoni e Alessia Coselli, che forniranno tutti gli strumenti per raccogliere le storie e per metterle in scena.

Per partecipare non serve nessuna esperienza pregressa, ma i posti sono limitati (fino a 8 partecipanti): per questo è importante iscriversi rapidamente. Il primo incontro sarà giovedì (17 marzo) dalle 17 alle 19 alla Biblioteca Agorà.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile scrivere ad acchiappastorie2021@gmail.com o telefonare al 334.8971094.