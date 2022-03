Dopo il successo di dicembre torna a grande richiesta domenica (13 marzo) la giornata a Lucca dedicata al celebre film Il Marchese del Grillo diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi, commedia storica campione di incassi della stagione cinematografica 1981-82, con 12 miliardi di lire e diventato col tempo un vero e proprio cult e celebrare così il 40esimo anniversario dell’uscita nelle sale di questo vero capolavoro.

La location del palazzo di Onofrio del Grillo è il Palazzo Pfanner, magnifico palazzo sei-settecentesco che, insieme al suo giardino, si trova tra il centro medievale della città toscana e le mura cittadine e si distingue per il suo splendido giardino all’italiana attribuito a Filippo Juvarra e per l’imponente scalone e per gli affreschi del salone monumentale eseguiti da Scorsini e De Santi.

Al suo interno sono state girate alcune delle scene più memorabili e divertenti del film che ci saranno presentate da una guida turistica e dal giornalista Umberto Guidi autore insieme a Fabrizio Borghini del libro Lucca al Cinema.

Ritrovo alle 11. Prenotazione obbligatoria qui.

Per informazioni cinema@supercazzola.it