Ultimo giorno per l’evento Gd Show, il più grande della Toscana dedicato al food & beverage, che è andataoavanti per tutto il week end a Villa Bottini. La prima edizione è stata un successo e con oggi sono stati 1500 i partecipanti, tutti facenti parte degli operatori del settore, ma il prossimo anno gli organizzatori sono già pronti a replicare, magari dando la possibilità anche al grande pubblico.

È soddisfatto dell’esito di questa prima edizione dell’evento anche Marco Gonzadi, amministratore unico della Gd food & beverage di Lucca. Più di 400 clienti del canale Ho.Re.Ca. si sono presentati al Gd show. Un risultato quasi insperato dopo due anni intensi di pandemia e non è mancato l’entusiasmo di ripartire anche da parte degli addetti ai lavori.

Foto 3 di 9

















L’evento, spiega l’amministratore delegato, ha due obiettivi: “Il primo la ripartenza e devo dire che molti clienti ci hanno gratificato perché abbiamo creato entusiasmo e voglia di ricominciare. Parole che fanno piacere dopo due anni di preparazione non semplice. Il secondo obiettivo è quello di dimostrare ai nostri clienti come è cambiata la nostra azienda”.

L’azienda muove i primi passi nel 1965 con Carlo Gonzadi, padre di Marco, con un’azienda più che altro strutturati sui prodotti dolciari. Nel 2017 con Nicola Giannecchini, che rappresenta il gruppo Giannecchini, è stata creata una nuova azienda la Gd Food & Beverage, per allargare il campo merceologico e strutturarsi di più sul territorio a livello regionale.

“Per raggiungere i nostri obiettivi – dice Gonzadi – abbiamo coinvolto aziende leader mondiali nei propri settori come, Red Bull, San Benedetto, Heineken e aziende legate al territorio che per noi è un onore ospitarle al nostro evento”.

Spazio anche alle varie merceologie, dal mondo mixology che va di moda tra i bartender e bar manager, al mondo spirits, senza tralasciare le birre e i vini, con più di 30 cantine sparse per tutta Italia. Al via anche masterclass, con Leonardo Taddei e altri sommelier, ma non solo, ospiti provenienti dall’estero Luca Rapetti bar manager di Londra e molti altri.

“Un evento molto interessante insomma – prosegue Marco Gonzadi – Abbiamo masterclass e coinvolto il territorio facendo delle guest nei locali del centro storico con i nostri professionisti. Abbiamo cercato di far lavorare gli alberghi, oggi sono venuti da noi più di 120 operatori del settore che provengono da tutta Italia. Abbiamo cercato, per essere il primo anno, di coinvolgere più persone e produttori del territorio. Avere oltre 1500 persone in due giorni e mezzo è stato un successo enorme e l’obiettivo è quello di ripetersi il prossimo anno”.

L’attenzione del pubblico non è certamente mancata, in molti si sono attardati davanti ai cancelli di Villa Bottini, per curiosità e con la voglia di partecipare. Quest’anno però era interamente dedicato agli operatori del settore, ma il prossimo anno ci sarà la possibilità di coinvolgere anche il grande pubblico?

“Anch’io ho notato che molte persone e molti miei conoscenti avrebbero voluto partecipare e non hanno potuto perché i produttori erano pronti per le degustazioni solo per i punti vendita e avrebbe attirato troppa folla. Il prossimo anno – conclude Marco Gonzadi – c’è l’idea di aprire un giorno al grande pubblico, c’è sempre da capire come a livello burocratico ma l’idea c’è e cercheremo di metterla in pratica”.