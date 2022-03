Enrico Bertolino apre il festival della sintesi

Enrico Bertolino è il primo grande ospite del Festival della sintesi e aprirà la manifestazione dedicata alle brevità intelligenti domani (29 marzo) alle 21, nella chiesa di San Francesco con lo spettacolo Instant Theatre che fonde attualità, umorismo, costume e politica. Sul palco, assieme a Bertolino, due musicisti polistrumentisti che lo accompagnano rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi. Nel caso della performance che andrà in scena a Lucca, inoltre, Bertolino saprà dare anche un ottimo esempio di brevità intelligente.

Lo spettacolo in San Francesco dà il via la settima edizione del Festival della sintesi che proseguirà a Palazzo Ducale dal 30 marzo al 3 aprile. Il festival, l’unico in Italia a occuparsi di questo tema, è reso possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucca Promos e The lands of Giacomo Puccini. In questa edizione ospiterà personaggi di grande rilievo come l’artista Emilio Isgrò, la Fondazione Telethon, l’esperto di geopolitica Dario Fabbri, i giornalisti Paolo Del Debbio e Antonio Padellaro. Il programma completo su www.dilloinsintesi.it. Lo spettacolo di Enrico Bertolino, come tutti gli appuntamenti del Festival, è a ingresso libero e gratuito. Per chi vuole, è possibile prenotare un posto per i vari incontri scrivendo a info@dilloinsintesi.it.