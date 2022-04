Grande ritorno alla Versiliana: sul palco del festival il comico toscano Giorgio Panariello

Il cartellone del 43esimo Festival La Versiliana si arricchisce di un nuovo nome. Dopo aver infatti già annunciato la presenza dei Momix (2 e 3 agosto) e quella di Drusilla Foer (sabato 6 agosto) la Fondazione guidata dal presidente Alfredo Benedetti svela un altro dei grandi show che andranno a comporre il vasto cartellone estivo del festival di Marina di Pietrasanta, confezionato dal consulente artistico Massimo Martini.

Il nome è quello di Giorgio Panariello, amatissimo attore e comico toscano, molto legato alla Versiliana, che tonerà sul palco del festival giovedì 14 agosto alle 21,30 con il suo nuovo show La Favola Mia, nato per festeggiare i 20 di carriera dal successo di Torno Sabato. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

“Con l’ufficializzazione della presenza di Giorgio Panariello – spiega il consulente artistico della Versiliana Massimo Martini – aggiungiamo un altro importante tassello di sicuro successo al cartellone estivo. Panariello è molto amato e non possiamo che aspettarci grandi numeri: siamo lieti che abbia accolto il nostro invito. Ci saranno ancora tante altre sorprese che mano a mano sveleremo, ma abbiamo già raccolto anche grandi soddisfazioni: lo spettacolo di Drusilla Foer, in poche settimane dall’inizio delle vendite, ha conquistato un record assoluto con il sold-out già raggiunto in marzo con ben 6 mesi di anticipo sulla data dello spettacolo: non era mai successo nella storia della Versiliana”.

“La grande popolarità di Panariello – aggiunge il presidente Alfredo Benedetti – e soprattutto la sua grande levatura artistica, dà certamente lustro al cartellone teatrale della Versiliana. Avremo una stagione con i fiocchi, come sempre ricca di eventi e che abbraccerà i più differenti generi dello spettacolo. Ed è stato proprio per accogliere artisti molto popolari come Panariello o come Drusilla Foer che abbiamo lavorato per ampliare la platea del teatro fino a 2 mila posti a sedere“.

I biglietti per lo show di Panariello saranno in vendita dalla prossima settimana sul sito di Ticketone.