“Da Mozart al gelato alla pinolata”, appuntamento lunedì all’oratorio Giovanni Paolo II

Lunedì (2 maggio), alle 16, all’oratorio Giovanni Paolo II a Sant’Anna, in via Fratelli Cervi, promosso dall’Unidel, Gianni Quilici coordinerà un incontro tanto creativo quanto originale dal titolo Mi piace: da Mozart al gelato alla pinolata con Alda Fratello, filosofa e storica, Luciano Luciani, critico letterario e storico, Anna Maria Limongelli, presidente dell’Unidel, Antonio Nardone, regista cinematografico, Rosanna Valentina Lo Bello, poetessa, Vittorio Viani, presidente dell’associazione sportiva bridge, Virginio Giovanni Bertini, poeta e scrittore, Franco Fantozzi e Claudia Del Faloppio che intervalleranno questi fulminanti “mi piace” con le loro canzoni.

Ingresso libero e aperto a chi volesse partecipare direttamente.

Qual è lo scopo di Mi piace…: Da Mozart al gelato alla pinolata? Dare parole a ciò che questo nostro quotidiano ci mette sotto gli occhi, si insinua nei nostri pensieri, desideri, emozioni. A volte nascono da fatti importanti pubblici, privati o molto intimi; spesso sono dettagli che ci colpiscono per un attimo e che rapidamente si volatilizzano. Ecco perché ricercarli e metterli in comune è un motivo di ricchezza e di stimolo per tutte e tutti.