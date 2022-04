Sarà restaurata grazie al Lions Club Lucca Le Mura la scritta del monumento a Maria Luisa di Borbone

“Voglio ringraziare tutto il Lions Club Lucca le Mura che con me ha fortemente voluto questo intervento, ma in particolare l’amico e socio Massimo Puccetti e l’Acqua Silva che hanno sponsorizzato il recupero della dedica che da anni era illeggibile. In essa il Comune di Lucca volle riconoscere il merito per la realizzazione dell’acquedotto che da Guamo porta l’acqua nelle fontane della città”. Con queste parole Carlo Siclari annuncia l’intervento di recupero dell’iscrizione fortemente deteriorata e – se confrontata con altre, trascurata – sul basamento del monumento a Maria Luisa di Borbone che si trova al centro di piazza Grande. L’intervento è stato approvato dalla Soprintendenza e dal Comune di Lucca che è proprietario del monumento.

Foto 2 di 2



Una particolarità della dedica è l’uso inconsueto delle quattro X per indicare il numero quaranta, che la numerazione romana indica con XL.

Questo il testo della ritrovata iscrizione: “A MARIA LUISA DI BORBONE/CHE DI ACQUA SALUBRE/LUCCA VOLLE CONSOLATA/IL COMUNE/QUESTO MONUMENTO/ERESSE/A SERBARE SEMPRE VIVA NEI FUTURI/L’AUTRICE/DEL PREZIOSO BENEFICIO/MDXXXXIII”