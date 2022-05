Al centro chiavi d’oro si presenta l’antologia di Spoon Ribes

Giovedì prossimo (5 maggio), alle 16, al Centro Chiavi d’Oro di Lucca, si terrà la presentazione del volume di racconti di Maurizio Antonetti, L’antologia di Spoon Ribes, Carmignani editrice, 2021.

La conversazione è condotta da Luciano Luciani, le letture sono a cura di Sandra Tedeschi. Al termine piccolo buffet. Ingresso libero nel rispetto della normativa antiCovid-19. Info: 0583 48097

Dalle storie di Maurizio Antonetti trapela un’Italia al crepuscolo: il momento della giornata in cui le ombre si allungano e anche i nani riescono a proiettare sagome enormi. E allora tocca alla scrittura e agli scrittori adoperarsi per dare l’allarme contro ogni arroganza e mistificazione, sopraffazione e raggiro. Di fronte all’attuale inquietante, incombente disastro etico, in maniera garbata, ma risoluta, sommessa ma ostinata, i racconti di Maurizio Antonetti contribuiscono a metterci sull’avviso.