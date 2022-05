Bosnia Express al cinema Astra di Lucca

Martedì (3 maggio) alle 21 al cinema Astra di Lucca il Cineforum Ezechiele 25,17 presenta in prima visione il film Bosnia Express.

Nel paese balcanico, martoriato dalla guerra negli anni novanta, le diversità sono molteplici e la tensione qui ha un potenziale distruttivo. Non sempre. Talvolta può avere una forza creativa, può essere perciò l’una e l’altra cosa. Bosnia Express è un film documentario – una chiave di lettura storica – che affronta una dimensione di carattere globale in quanto la storia dei Balcani è storia europea. Il film assume di volta in volta la forma di un diario intimo alternando rappresentazione, racconto e metafora, fra tragedia, ironia e poesia legate insieme da un filo sottilissimo.

Il regista Massimo D’orzi sarà in sala per presentare il film e a conversare con lui vi saranno il prof. Massimo Tria, docente di Slavistica all’Università Cagliari, e Lino Paoli, responsabile lucchese della Comunità di S.Egidio.

Ingresso riservato ai soci – Biglietto 6 euro

Per informazioni 347 7377003 – cineforumezechiele@gmail.com