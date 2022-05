Il gruppo micologico Danesi di Ponte a Moriano, che celebra quest’anno il 40esimo anno dalla sua fondazione ha effettuato una variazione al programma del ciclo di miniconferenze a tema micologico e ambientale: Guarda dove metti i piedi.

“Non vi sono modifiche di date o sede – spiega il segretario Sauro Tessandori – ma, per impegni non derogabili di un relatore la conferenza del 13 giugno a cura di Marco Della Maggiora dal titolo: Specie fungine di recente scoperta o poco riportate in letteratura sarà posticipata al 27 giugno mentre il 13 si terrà la conferenza: L’anguilla a cura di Luca Cecchi e Roberta Lertora. La stagione più mite che è alle porte ci consente di programmare le consuete conferenze del Guarda dove metti i piedi all’aperto, evitando pericoli di contagio e concentrazioni al chiuso. Pertanto, a partire dal 16 maggio prossimo e fino all’11 luglio inizieremo un interessante programma di miniconferenze che prevederà ben cinque incontri a tema micologico e non, con cadenzamento quindicinale”.

Foto 3 di 3





Le conferenze si terranno all’aperto nel piazzale della stazione Fs di Ponte a Moriano (di fronte alla sede sociale) ed avranno la durata di circa un’ora e mezzo, mentre l’ultimo incontro sarà a Marlia sotto la copertura del Mercato. La partecipazione è libera e gratuita.