Dalla nuova area paleontologica in stile Jurassic Park all’area preistorica, dal ballo delle principesse al percorso delle fiabe. Questo fine settimana dalle 10 alle 20, al Real Collegio di Lucca, prende vita la sesta edizione di Lucca Bimbi, la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 2 a 12 anni) e alle famiglie, ideata da Vitalba Scalia, Carmelo Arena, e dal piccolo Manuél, e organizzata e promossa da Conexo Aps, con il gratuito patrocinio del Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Regione Toscana e Real Collegio di Lucca.

Tra le novità c’è l’area paleontologica con i laboratori per diventare un vero paleontologo alle prese con i cuccioli di dinosauro, modelli dinamici e pannelli illustrativi, tante attività da fare seguiti dagli educatori museali del museo di storia naturale di Pisa. Per la gioia di grandi e piccini al primo piano della location, prende vita la nuova Area Lego. Oltre 200 metri quadri di spazio, tanti mattoncini colorati, laboratori liberi a ciclo continuo e ad orario con tutor, esposizione di piccoli paesaggi, vasca con i Duplo e angolo shop. Grande attesa anche per la nuova area spettacoli. Un ampio e suggestivo salone ospiterà il concerto delle sigle Disney e cartoni animati, il gran ballo delle principesse Disney, e un omaggio musicale alle sigle dei più bei film di animazione.

Foto 3 di 3





Molte le nuove aree di questa edizione, come l’area arte che ospiterà le mostre di alcuni artisti affermati e altri emergenti fra pittori, illustratori e costumistiin un omaggio alle muse dell’arte e a ciò che di meraviglioso ci circonda. Sempre in quest’area sarà inoltre allestito un laboratorio creativo di paper art, dove le famiglie potranno divertirsi creando in armonia.

Nella nuova area conferenze, innumerevoli saranno gli oratori che si susseguiranno e che affronteranno diverse tematiche importanti. Fra queste l’universo emotivo delle mamme e i benefici della musica in culla” Ampio spazio anche alla presentazione di libri di diversi autori, e un interessante laboratorio di scrittura creativa.

Creatività, fantasia e solidarietà saranno i motori dell’area creativa, che proporrà a ciclo continuo diversi laboratori in compagnia di capitan Giacomo Uncino, intermezzi di gioco e spettacoli con il teatrino. Il progetto dei volontari è finalizzato a raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Spazio dedicato anche ai benefici della musica in culla, della musicoterapia e del canto in gravidanza, con prove pratiche insieme ai volontari dell’Accademia delle Muse.

Immancabile il percorso delle fiabe Favoleggiando di fiaba in favola posto al primo piano della location, un viaggio emozionale alla ricerca dell’amore che tutto può, fra prove da superare ed enigmi da risolvere i visitatori saranno i veri protagonisti di questa avventura nella quale aiuteranno le principesse, Cenerentola, Biancaneve, Rapunzel, Elsa e Belle a sconfiggere il nulla e a riportare la pace e l’armonia.

A grande richiesta ritorna l’area C’era una volta il gioco, che ospiterà tanti nuovi giochi in legno, e spettacoli di micro magia e giocoleria. Un’aria antica, dove riscoprire la gioia e la calma di giocare insieme in armonia.

E poi l’area kung fu dove poter provare questa nobile disciplina, l’area preistorica con tante attività pratiche come l’accensione del fuoco, e l’area scientifica con esperimenti e viaggi nel mondo della teologia, della chimica e della biologia.

Tantissimi i vari laboratori: da quelli creativi dedicati anche ai più piccoli, a quelli di scrittura creativa, dai laboratori fatti insieme ai personaggi delle fiabe come Alice e Pinocchio, a magici laboratori in compagnia di Harry Potter. Inoltre saranno presenti anche laboratori di decorazione biscotti e show cooking di sugar art.

Spazio alla sicurezza con i volontari della Croce Rossa Italiana comitato provinciale di Lucca, presenti nella giornata dell’8 maggio con dimostrazioni delle manovre di disostruzione pediatrica.

Confermate la postazione truccabimbi, baby dance, lo spettacolo delle bolle di sapone giganti, la presenza di personaggi e supereroi come Spiderman e la nuova postazione foto al primo piano dove i vari personaggi in costume si fermeranno per fare tante foto e video con i visitatori.

L’evento sarà arricchito da vari espositori collocati sia al piano terra sia al primo piano della location, con l’eccellenza di articoli, prodotti e servizi a tema. Immancabili le postazioni mini-food con gustose crepés, gelati, zucchero filato e popcorn. Nello spazio esterno presso l’area food sarà possibile ristorarsi con specialità giapponesi come il riso al curry cucinato sul momento nel caratteristico furgoncino giallo dei Karē No Kuruma che sono anche fra gli sponsor di questa edizione, ma si potranno anche gustare sapori più tradizionali negli altri punti ristoro con classici hot dog, panini e varie prelibatezze.

“Con Lucca Bimbi – spiega la creatrice della manifestazione Vitalba Scalia – ciò che ci proponiamo di fare è di infondere nel cuore dei genitori un pizzico di gioia e serenità, affinché nelle due giornate dell’evento, possano “lasciar fuori” le preoccupazioni e i problemi del quotidiano, per gioire a cuor leggero insieme ai propri figli, di quella fanciullezza sopita ma mai del tutto dimenticata. Lucca Bimbi è un messaggio di amore, una cassa di risonanza, un invito rivolto a tutti gli adulti a non avere fretta di veder crescere i propri figli. Piuttosto impariamo da loro, e nutriamo il desiderio di diventare piccoli noi. Che se ci abbassiamo al loro livello e proviamo a guardare il mondo dalla loro prospettiva, tutto ci apparirà infinitamente più bello”.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 2 anni di età. I biglietti potranno essere acquistati all’ingresso della manifestazione, ma anche on line qui.

Tutte le info ed il programma completo su https://www.luccabimbi.com/programma/

Infoline: Vitalba Scalia (348 7695994) e info@luccabimbi.com.