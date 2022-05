L’ultima chiave, edizione speciale del tour all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Sabato (7 maggio) alle 10 all’ex ospedale psichiatrico di Maggiano si terrà un’edizione speciale dell’Ultima chiave: passeggiata tra psichiatria, letteratura e arte.

A organizzarla sarà la Fondazione Mario Tobino in collaborazione con l’Associazione lucchese arte e psicologia e per la prima volta, anche Coscienze ecologiche con la quale l’Alap ha stretto un nuovo accordo. Il gruppo lucchese si occupa di raccogliere i rifiuti, differenziarli e conferirli correttamente oltre a collaborare con le varie aziende addette alla nettezza urbana adoperandosi per stimolare le buone pratiche nella cittadinanza e a fornire un esempio per tutti. Ma da oggi sarà anche parte attiva del tour L’Ultima Chiave, e già dalla prima mattina, si occuperanno dell’ex Manicomio di Maggiano.

Il tour L’Ultima Chiave è una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con un racconto scenico-musicale. Un tour emozionale all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Lucca: le animazioni artistiche accompagnano i visitatori con letture tobiniane e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale, svoltesi a Maggiano negli anni ’60. Il percorso artistico è ideato dallo psichiatra Enrico Marchi e dall’Associazione lucchese arte e psicologia, con il gruppo artistico MT6 in collaborazione con Fondazione Tobino, Società medico chirurgica lucchese e l’Associazione culturale e di promozione sociale Archimede.

Nel pomeriggio di sabato (7 maggio) dalle 14,30 alle 16 la Fondazione Mario Tobino organizza la visita guidata Sorella Follia dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dove Mario Tobino ha esercitato la professione di psichiatra per oltre quarant’anni. La visita guidata prevede un percorso all’interno dell’ex ospedale psichiatrico: Giardino della Direzione, Chiostro del pozzo, Chiostro della divisione femminile, Chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. Un percorso espositivo alla restaurata Casa Medici sede della Fondazione che comprende la visita alle due Stanzette del medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell’itinerario espositivo Stanze con vista sull’Umanità che ripercorre la storia della psichiatria dall’800 fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica.

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti (clicca qui).