Da Baghdad a Firenze, dalla Scuola Imt la due giorni dedicata ad Alberto Magno

È dedicata alla figura di Alberto Magno, filosofo e teologo domenicano vissuto nel tredicesimo secolo, la due giorni organizzata dalla neonata Unità di ricerca della Scuola Imt PhiBor-Philosophy on the border of civilizations and intellectual endeavours, capofila di un gruppo di lavoro che coinvolge diversi centri a livello regionale e nazionale tra cui gli atenei di Pisa, Firenze, Siena Trento, Foggia e l’Orientale di Napoli.

Da Baghdad a Firenze: itinerari del sapere sulle orme di Alberto Magno è quindi il titolo del seminario che si terrà venerdì pomeriggio (6 maggio) e sabato mattina (7 maggio) ed è aperto a tutti che possono partecipare da remoto iscrivendosi qui.

Alberto Magno è una figura che si colloca al crocevia tra filosofia, teologia, scienze e letteratura, le cui opere sono il punto di confluenza delle tradizioni araba, greca e latina, una fonte inesauribile di conoscenza a cui hanno attinto alcuni dei padri fondatori della cultura italiana. Specialisti delle varie aree dell’opera di Alberto Magno, in rappresentanza delle varie tradizioni della medievistica italiana e della storia della filosofia medievale leggono, traducono e commentano passi di un’opera chiave dell’autore, la sua Summa di teologia, mettendone in luce la ricchezza delle fonti, lo spessore della dottrina e la profondità dell’influenza esercitata nelle epoche successive.

Il programma completo è disponibile qui.