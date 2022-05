Passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura e arte: torna a Maggiano ‘L’ultima chiave’

La Fondazione Mario Tobino in collaborazione con l’Associazione lucchese arte e psicologia (Alap) e Coscienze ecologiche organizza sabato (7 maggio) alle 10 l’edizione speciale de L’ultima chiave: passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte.

Nasce così una nuova collaborazione tra l’Associazione lucchese arte e psicologia Alap ed il gruppo lucchese Coscienze Ecologiche, gruppo che organizza diversi ritrovi per raccogliere i rifiuti, differenziarli e conferirli correttamente oltre a collaborare con le varie aziende addette alla nettezza urbana. Si adoperano per stimolare le buone pratiche nella cittadinanza e a fornire un esempio per tutti.

Il gruppo parteciperà in modo attivo al tour L’Ultima Chiave e già dalla prima mattina, si occuperanno dell’ex manicomio di Maggiano con il loro splendido entusiasmo ecologico e capacità di intervento.

Il tour L’Ultima Chiave è una narrazione storica attraverso una conversazione multimediale e una visita guidata con un racconto scenico-musicale. Un tour emozionale all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Lucca: le animazioni artistiche accompagnano i visitatori con letture tobiniane e azioni sceniche, performance musicali legate al tema della follia e alle esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale, svoltesi a Maggiano negli anni Sessanta.

Il percorso artistico è ideato dallo psichiatra Enrico Marchi e dalla Associazione lucchese arte e psicologia, con il gruppo artistico MT6 in collaborazione con Fondazione Tobino, Società medico chirurgica lucchese e l’associazione culturale e di promozione sociale Archimede.

Coscienze Ecologiche è un gruppo nato a Lucca, che ha deciso di agire e di fare qualcosa di concreto per migliorare l’ambiente attorno a noi: l’iniziativa è stata promossa da Serena Buti, che in pochi giorni ha trovato varie persone tra le proprie amicizie e conoscenze, sulla stessa lunghezza d’onda, creando un gruppo di persone di tutte le età. Migliorare l’ambiente che ci circonda, questo l’obiettivo primario, promuovere iniziative e sostenere gruppi simili, stimolare i comuni e le società di gestione dei rifiuti con idee e riflessioni e molto altro.

Per informazioni e prenotazioni Fondazione Tobino o583.327243 (in orario 9 -13) oppure scrivere a ultimachiave@gmail.com .

Nel pomeriggio dalle 14,30 alle 16 la Fondazione Mario Tobino organizza la visita guidata Sorella Follia dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, dove Mario Tobino ha esercitato la professione di psichiatra per oltre quarant’anni. La visita guidata prevede un percorso all’interno dell’ex ospedale psichiatrico: hiardino della direzione, chiostro del pozzo, chiostro della divisione femminile, chiostro della divisione maschile, chiesa, camerata, cucine, sala pittura e sala radiologica per ripercorrere le fasi del complesso dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. Un percorso espositivo nella restaurata Casa medici sede della Fondazione, che comprende la visita alle due stanzette del medico-scrittore Mario Tobino, e la visita dell’itinerario espositivo Stanze con vista sull’umanità che ripercorre la storia della psichiatria dall’Ottocento fino ai giorni nostri attraverso una ricca collezione di strumentazione medico scientifica.

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tramite la sezione Prenota la tua visita sul sito ufficiale della Fondazione Tobino.

Domenica (8 maggio) visita straordinaria all’ex ospedale per Il Chianti Chapter Italy, un folto gruppo di appassionati motociclisti con le loro Harley-Davidson. Il loro arrivo nel piazzale d’ingresso del vecchio ospedale sarà sicuramente un evento spettacolare.

Il gruppo nasce a Firenze ed in oltre 10 anni di attività , ha visto crescere il proprio numero di iscritti fino alla considerevole cifra di 500 soci. Si è fatto conoscere ed apprezzare in Italia e all’estero per l’entusiasmo nel partecipare sempre numeroso a tutte le piu’ importanti manifestazioni nazionali ed internazionali. È stato promotore ed organizzatore dal 2004 al 2011 del Chianti Hills Hog Rally, che nelle ultime edizioni ha contato oltre 1500 partecipanti. In collaborazione con gli altri chapter toscani, Firenze, Versilia e Tirreno ha dato il suo importante contributo alla realizzazione del Tuscany Regional Rally che alla edizione del 2015 ha registrato circa 8mila presenze. Nel 2014 è stato incaricato, insieme al Firenze Chapter, di provvedere all’organizzazione dell’Hog Inverno, che da quella edizione in avanti prenderà il nome di National Winter Rally, tenutosi nell’affascinante cornice della Fortezza da Basso a Firenze.