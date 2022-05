Torna Lucca Art Fair: l’arte contemporanea colora il Real Collegio

Nuova sede per la sesta edizione di Lucca Art Fair. Sarà infatti il Real Collegio a ospitare il grande evento lucchese dedicato all’arte moderna e contemporanea che si svolgerà dal 20 al 22 maggio.

Una tre giorni in cui gli spazi e i saloni affrescati del prestigioso edificio storico accoglieranno numerosi collezionisti, appassionati d’arte e visitatori da tutta Italia (e non solo) che vivranno così una nuova “esperienza artistica”: un viaggio nell’arte che inizia dal cuore pulsante della città. Il complesso monumentale del Real Collegio, dislocato su due piani, sarà infatti una cornice esclusiva di un percorso tra diverse realtà

artistiche, dove storia e generazioni future dialogheranno tra loro.

Ma la nuova sede non è l’unica novità. Quattro saranno le sezioni proposte, tra cui la riconfermata Main Section con la partecipazione di numerose gallerie consolidate nel panorama nazionale e internazionale, Art Projects, nuova sezione dedicata a progetti e gallerie emergenti dal profilo sperimentale, Independent, la nuova sezione dedicata integralmente a project spaces, e infine Spotlight, incentrata sull’arte di metà XIX secolo e inizio del XX, con uno speciale dedicato ai “contemporanei del passato”.

La sezione ospiterà le prime rappresentazioni sul vero – con i Macchiaioli in particolare – per arrivare fino alle avanguardie storiche di inizio Novecento. Tra le gallerie presenti: 800/900 Art Studio, Bottega D’Arte, Galleria D’Arte Bentivegna, Galleria D’Arte 56, Galleria D’Arte Goldoni, Galleria Le Stanze, Phidias Antiques, Pqv Fine Art.

A cornice della fiera ci sarà Museum Partner, il nuovo progetto espositivo volto alla valorizzazione delle collezioni d’arte presenti nei musei civici toscani. Sarà il Museo Giovanni Fattori di Livorno a dare l’avvio, negli spazi del Real Collegio di Lucca, con Nascita di una collezione mostra che ripercorre le vicende dell’acquisizione della collezione del Museo Fattori. La mostra sarà composta da una selezione inedita di 22 disegni e stampe del rivoluzionario caposcuola dei “pittori della macchia”, Giovanni Fattori e dell’universo di amici, artisti. Il percorso espositivo si compone di opere su carta risalenti ad un arco temporale che dalla metà dell’Ottocento ne attraversa gli impetuosi anni ’60, per tendere agli anni ’30 di un Novecento che già guarda alla bella èpoque parigina. Tra gli altri grandi nomi in mostra si annoverano Silvestro Lega, Enrico Pollastrini, Gastone Razzaguta, Guglielmo Micheli, Leonetto Cappiello, Moses Levi, Odoardo Borrani, Plinio Nomellini.

Le porte del Real collegio rimarranno aperte il venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Il biglietto giornaliero del venerdì avrà un costo di 5 euro, quello del sabato e della domenica di 10, ridotto a 8 euro per residenti del Comune di Lucca, gruppi di almeno 10 persone, disabili e over 65. Per gli studenti il costo sarà di 5 euro mentre l’ingresso è gratuito per bambini fino a 12 anni accompagnati dai genitori. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito o scrivere a info@luccaartfair.it.