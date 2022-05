Un anno di via Veneto, tre giorni di festa allo Sky Stone: ci sono anche gli Esterina

Un anno di via Veneto. Per tre giorni, lo Sky Stone & Songs festeggia il primo compleanno della nuova sede in via Vittorio Veneto 7, organizzando da venerdì a domenica una serie di piccoli eventi in negozio.

Si inizia venerdì (6 maggio) alle 19, con un’edizione speciale degli incontri Friday I’m in love: Matteo Lorenzetti e René Bassani presenteranno un focus sugli Arcade Fire che, proprio venerdì pubblicano il loro nuovo album We. Un’ora in cui Lorenzetti e Bassani parleranno della band, della sua storia e presenteranno il nuovo disco che rappresenta una delle novità più attese del panorama discografico e rompe un silenzio abbastanza lungo della band canadese.

Sabato 7, poi, per tutta la giornata, il compleanno dello Sky Stone sarà festeggiato con un omaggio: tutti coloro che acquisteranno qualcosa, riceveranno un regalo esclusivo. Una sorpresa che lo Sky Stone ha preparato per celebrare il primo anno della nuova sede assieme a clienti vecchi e nuovi.

Infine, domenica 8, lo Sky Stone ospiterà gli Esterina che presenteranno, in versione acustica, brani dal loro repertorio, compreso il nuovo singolo, appena pubblicato, Volevo che ha già riscosso un notevole successo di ascolti. La band, che aveva dovuto annullare il live in programma per il Record Store Day, si esibirà a partire dalle 17 nel negozio di via Veneto, fino ad esaurimento dei posti.